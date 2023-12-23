



Южная Корея сымитировала ядерную атаку КНДР

Южная Корея провела военные учения, которые имитировали ядерный удар, нанесенный Северной Кореей.



По данным Yonhap, мероприятия проведены в рамках подготовки к разным сценариям и угрозам со стороны северного соседа.



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По данным минобороны Южной Кореи, в 2024 году будут усилены учения по таким сценариям.



Параллельно будут продолжаться усилия по укреплению доверия к обязательствам США по "расширенному сдерживанию", в рамках которого Америка развернет широкий спектр военных средств в районе полуострова для защиты союзника.