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Южная Корея сымитировала ядерную атаку КНДР
23.12.2023 20:05 Алина Груднева

Южная Корея сымитировала ядерную атаку КНДР

Южная Корея провела военные учения, которые имитировали ядерный удар, нанесенный  Северной Кореей.

По данным Yonhap, мероприятия проведены в рамках подготовки к разным сценариям и угрозам со стороны северного соседа.

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По данным минобороны Южной Кореи, в 2024 году будут усилены учения по таким сценариям. 

Параллельно будут продолжаться усилия по укреплению доверия к обязательствам США по "расширенному сдерживанию", в рамках которого Америка развернет широкий спектр военных средств в районе полуострова для защиты союзника.

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