



Южная Корея провела учения в ответ на угрозы КНДР

Южная Корея провела артиллерийские учения в ответ на угрозы Ким Чен Ына ядерной войной.



По данным Yonhap, министр обороны Шин Вон Сик сказал, что северный сосед должен прочувствовать тот факт, что безрассудное поведение станет началом его собственного краха.



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"Мы должны заставить КНДР почувствовать всем сердцем, что безрассудное провокационное поведение, которое угрожает Республике Корея, вскоре станет прелюдией к разрушению", - отметил министр.



Ранее северокорейский диктатор Ким Чен Ын призвал своих военных активизировать подготовку к подавлению всей территории Южной Кореи и расширить ядерную программу, отметив, что ядерная война является неизбежной.