



Южная Корея: Ким Чен Ын проводит в Украине испытания своих ракет



“Северная Корея, которой нужны деньги, активно продает новое оружие, которое хочет Россия”, — сказал министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик новостному сайту Yonhap. Министр также сказал, что Северная Корея может провести дальнейшие испытания оружия, чтобы усилить напряженность в преддверии выборов в Южной Корее и США.



Как пример господин Шин Вон Сик привел привел визит северокорейского лидера Ким Чен Ына на этой неделе на заводы по производству боеприпасов. Существует предположение, что там диктатор осматривал недавно разработанную баллистическую ракету ближнего действия, способную нести ядерный заряд.



То, что почти 50 стран осудили закупку и использование Россией северокорейских баллистических ракет против Украины, Ким Чен Ына не волнует вообще.





В свою очередь постоянный председатель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук заявил, что КНДР использует Украину как собственный полигон для тестирования баллистических ракет.



Хван Чжун Кук отметил, что по Украине была выпущена ракета KN-23, которая, по утверждениям КНДР, способна нести ядерную боеголовку. Господин Хван Чжун Кук подчеркнул, что с точки зрения Южной Кореи это демонстрация экзистенциальной угрозы.



По словам дипломата, одна из ракет преодолела 460 км — расстояние. Этого достаточно, чтобы запустить аналогичную ракету с северокорейского полигона по южнокорейскому портовому городу Бусан.



"Соответственно, по нашему мнению, это была имитация испытания такой атаки", — отметил представитель Южной Кореи.