



Япония и Австралия укрепляют совместную безопасность на фоне угрозы Китая

Япония и Австралия подпишут новое соглашение о безопасности на встрече лидеров двух стран в конце этого месяца, сообщили источники в правительстве Японии.



Ожидается, что соглашение укрепит связи между сторонами на фоне роста напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку Токио и Канберра одинаково озабоченны тем фактом, что Китай продолжает укреплять позиции в Тихом океане, включая расширение военного присутствия, создание искусственных островов в Южно-Китайском море и регулярные военные учения рядом с Тайванем.



Отметим, в 2020 году эти страны уже предпринимали попытку укрепить отношения в сфере безопасности, подписав соглашение, которое позволяет каждой стороне при необходимости направлять ВС друг друга для обучения и гуманитарных миссий.



Япония и Австралия являются членами стратегического диалога по безопасности (QUAD), куда входят США и Индия. Пресса называет QUAD "антикитайским военном союзом".