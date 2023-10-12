



Введут ли США войска в Газу для освобождения заложников



В Вашингтоне пока что не могут сказать, будут ли они вводить американские войска в Газу для освобождения удерживаемых ХАМАСом заложников.



Такое заявление в ответ на вопрос журналистов сделал представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.



"У нас просто недостаточно информации, чтобы принимать подобные решения", - отметил он.



По словам Кирби, США не располагают информацией о местонахождения пленников. В свою очередь, вице-президент США Камала Харрис выразила "крайнее возмущение" тем, что произошло в Израиле.



"Президент и я очень серьезно относимся к нашим обязательствам перед Израилем и народом Израиля. Одним из наших главных приоритетов, конечно же, является безопасность и благополучие американских граждан, и так будет и впредь", — отметила Харрис.



