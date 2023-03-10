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Вступление в НАТО: Анкара возобновила переговоры с Финляндией и Швецией
10.03.2023 07:10 Алина Груднева

Вступление в НАТО: Анкара возобновила переговоры с Финляндией и Швецией

Турция возобновила переговоры с Финляндией и Швецией относительно их вступления в НАТО.

Об этом сообщает Hurriyet.

Переговоры возобновлены 9 марта в Брюсселе при посредничестве генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, Анкара ждет, что Финляндия и Швеция полностью выполнят меморандум для членства в НАТО. Шведы пообещали усилить работу над выполнением одного из основных условий Турции.  

"Мы будем продолжать внимательно следить за шагами, связанными с борьбой с терроризмом. Мы выступаем за полное выполнение соглашения. Мы поддерживаем решение НАТО о расширении", - добавил Калын.
 

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