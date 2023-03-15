



Вступление Украины в НАТО после победы над РФ предотвратит новую войну

Украина после завершения войны должна стать членом НАТО со всеми вытекающими гарантиями безопасности. Это поможет предотвратить новую войну РФ против соседних стран. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает Financial Times.



"Продолжаются военные действия, никто в НАТО не станет всерьез рассматривать вопрос о включении Украины, поскольку это немедленно втянет весь НАТО в войну, которую Россия ведет в Украине. Но в конечном итоге, при нашей совместной и непоколебимой поддержке, Украина добьется своих целей", - заявил он.



По словам премьера Латвии, победа Украины все равно оставит Россию полностью целой, с неизменными империалистическими наклонностями, под управлением агрессивного и автократического правительства.



"Единственный вариант сдерживания России - это полное вступление освобожденной Украины в альянс НАТО со всеми вытекающими отсюда гарантиями безопасности", - заявил Кариньш.



Он подчеркнул, что гарантии будут важны не только для Украины, но и для всей Европы.



"Мы не можем ожидать, что руководство России изменит свой курс в ближайшее время. Однако мы можем гарантировать, что какими бы ни были ее намерения, она не сможет начать новую войну против своих европейских соседей", - добавил он.



Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента по международной политике Андрей Сибига заявлял, что Украина хочет получить "дорожную карту" для вступления в НАТО во время ближайшего саммита в июле.



Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что членство Украины в ЕС и НАТО не должно рассматриваться как благотворительность или откуп, поскольку это представляет интерес и для самой Европы.