Все освобожденные уже в Израиле
Все освобожденные сегодня террористами заложниками уже находятся на территории Израиля.
Их доставили на КПП Керем-Шалом из Египта.
Освобождены четверо детей в возрасте от 2 до 9 лет. Также среди вернувшихся три мамы и шесть пожилых женщин.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Все освобожденные являются жителям Нир Оз, кроме Даниэль и Амелия Алони - жительниц Явне.
Также было разрешено к публикации, что домой вернулись три члена одной семьи - Керен Мундер, 54 года, Кфар-Саба, Охад Мундер-Зихри, 9 лет, и Рут Мундер, 78 лет, Нир-Оз.
Помимо прочего, среди освобожденных оказались 78-летняя Маргалит Мозес и 72-летняя Адине Моше. Яфа Адар, 85 лет, Нир-Оз тоже освобождена
Добро пожаловать домой! 🙏— 🇮🇱Рыжая Израильтянка Жаннетта🇺🇦 (@JeannetteBaron) November 24, 2023
Рути Мондер
Керен Мондер
Оад Мондер (9 лет)
Даниель Алони
Эмилия Алони (6 лет)
Адина Моше
Хана Пери
Дорон Кац-Ашер
Раз Ашер (4,5 года)
Авив Ашер (2,5 года)
Хана Кацир
Маргалит Мозес
Яфа Адар
Все дети освобождены вместе со своими мамами. Все… pic.twitter.com/7NzwHzjhSB