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Все освобожденные уже в Израиле
24.11.2023 18:57 Алина Груднева

Все освобожденные уже в Израиле

Все освобожденные сегодня террористами заложниками уже находятся на территории Израиля. 

Их доставили на КПП Керем-Шалом из Египта. 

Освобождены четверо детей в возрасте от 2 до 9 лет. Также среди вернувшихся три мамы и шесть пожилых женщин.

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Все освобожденные являются жителям Нир Оз, кроме Даниэль и Амелия Алони - жительниц Явне.

Также было разрешено к публикации, что домой вернулись три члена одной семьи - Керен Мундер, 54 года, Кфар-Саба, Охад Мундер-Зихри, 9 лет, и Рут Мундер, 78 лет, Нир-Оз. 

Помимо прочего, среди освобожденных оказались 78-летняя Маргалит Мозес и 72-летняя Адине Моше. Яфа Адар, 85 лет, Нир-Оз тоже освобождена


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