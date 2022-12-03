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Вооруженные силы РФ получили новую партию истребителей Су-35
03.12.2022 18:15 Ольга Белозерова

Вооруженные силы РФ получили новую партию истребителей Су-35

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала новую партию истребителей Су-35С министерству обороны России.

О передаче истребителей сообщает сайт ОАК.

"Авиационное предприятие ОАК изготовило и передало очередную партию новых самолетов Су-35С. Обеспечение потребности Вооруженных сил в технике и соблюдение сроков поставок контролирует координационный совет при правительстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что истребители прошли "цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах". Истребители уже совершили перелет к месту несения службы. 

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