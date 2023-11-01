



Война между Израилем и ХАМАС возобновила антимусульманскую ненависть в Таиланде

В условиях эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем Малайзия и Индонезия являются одними из стран, наиболее активно осуждающих контрнаступление Израиля в Газе и те потери, которые оно несет для палестинского гражданского населения.



Напротив, в соседнем Таиланде действия Израиля пользуются значительной поддержкой.



Может показаться удивительным, что преимущественно буддийская страна, считающая себя мирной и гармоничной, поддерживает военные действия Израиля, которые, как представляется, нарушают международное гуманитарное право. Главная причина заключается в том, что среди жертв внезапного нападения ХАМАСа на израильские города и фермы вблизи сектора Газа, совершенного 7 октября, много тайских рабочих-мигрантов. По данным правительства Таиланда, 33 рабочих погибли, 18 получили ранения, а 22 были захвачены в плен в Газе.



Таким образом, эта трагедия значительно повысила осведомленность таиландцев о большом количестве рабочих из этой страны, находящихся в Израиле, и настроила многих тайцев враждебно по отношению к палестинскому воросу.

