



Военно-морская группировка стран ЕС выдвинулась в Красное море





Начиная с сегодняшнего дня, 19 февраля, международная оперативная группа Европейского Союза, которая будет называться Операция ESPIDES ("щит" по-гречески) будет действовать в регионе Красного моря против хуситов в Йемене. Командуют этими силами итальянцы, а штаб находится в Греции.



Портал janes сообщает, что Франция, Италия, Греция и Германия уже объявили, что присоединятся к европейским силам, а фрегат ВМС Германии GNA отправился в этот район в рамках этой операции.



WAR ZONE сообщает, что с завтрашнего дня четыре корабля будут действовать в Красном море, и ожидается, что к ним присоединятся Бельгия, Испания, Дания и Греция - страны, которые уже имеют "морские активы" в этом районе.



Операция ESPIDES - это уже вторая оперативная группа, созданная для борьбы с угрозами со стороны хуситов.



В декабре прошлого года США создали морскую оперативную группу OPG с участием США, Франции, Дании и Греции.



Президент ЕС Жозеп Боррель дал понять, что военно-морские операции ЕС будут носить преимущественно оборонительный характер "для защиты судов, сдерживания и укрепления ситуационной осведомленности на море".