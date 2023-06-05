



Венгрия "вернула" Крым Украине и призвала к "скорейшему миру"

Пропагандистское видео правительства Венгрии, в котором Крым был изображен как часть России, а не Украины, изменили, а оригинальное видео с "российским" полуостровом скрыли без объяснений, сообщает Telex.



Видео с корректным обозначением Крыма появилось накануне в YouTube-канале старшего аналитика проправительственного венгерского фонда Századvég Андре Палоца. Теперь же ролик с призывом "скорейшего мира в Украине" доступен и на канале венгерского правительства, а старая версия, с "российским" Крымом, – уже нет.



Официально власти Венгрии никак не комментировали ситуацию, но видео исправили после публичного демарша Министерства иностранных дел Украины в субботу, отмечает Европейская правда.





Накануне правительство Венгрии обнародовало ролик с призывом о скорейшем мире в Украине. На видео Крым был изображен частью России.



3 июня появилась реакция украинского Министерства иностранных дел на скандальный видеоролик. В ведомстве призвали Венгрию прекратить провокации и соблюдать взятые на себя международные обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО.



Официально Венгрия, как и подавляющее большинство государств мира, не признает противоправной аннексии Крыма Россией в 2014 году.