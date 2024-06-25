



Венгрия пообещала не блокировать вступление Украины в Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал переговоры о вступлении Украины в ЕС, которые начинаются сегодня в Люксембурге, однако заявил, что Будапешт не будет блокировать процесс. Об этом сообщает издание Tagesschau.



"Венгрия не согласна с этим процессом вступления, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров", - заявил он.



Орбан добавил, что переговоры - это "чисто политически мотивированный процесс".



"Но сначала мы должны изучить, каковы будут последствия, если мы примем страну, находящуюся в состоянии войны, чьи границы не были уточнены на практике", - заявил премьер Венгрии.



В этом году послы Евросоюза подписали руководящие принципы для переговоров о вступлении Украины в ЕС. Было объявлено, что переговоры запланированы на 25 июня.



Тем не менее, польский министр по делам ЕС Адам Шлапка указал на возможность сложностей в переговорном процессе Украины с ЕС из-за спорных вопросов в некоторых областях.



В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украине придется полностью привести свое законодательство в соответствие с требованиями Европейского союза.