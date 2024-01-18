



Венгрия добилась официального осуждения всего Европарламента

Постоянная антиукраинская и откровенно пророссийская позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана привела к тому, что решения по Венгрии в Евросовете покатились как снежная лавина в горах.



Для начала на повестку дня Европарламента попала крепко страдающая демократия. Вот так в резолюции и было записано, что депутаты выражают "сильную озабоченность дальнейшей эрозией демократии, верховенства закона и основных прав в Венгрии", сообщает сайт Европарламента. Поводом для этого послужил принятый Будапештом пакет "защиты национального суверенитета", который сравнили с "законом об иностранных агентах" в России.



Европарламентарии также припомнили Орбану его вето на помощь Украине в прошлом месяце.



Ну и по итогу, Европарламент призывает Европейский совет определить, совершила ли Венгрия "серьезные и постоянные нарушения ценностей ЕС". Кроме того было выражено сожаление о выделении Будапешту €10,2 млрд евро из ранее замороженных средств несмотря на то, что Венгрия не выполнила требуемые реформы по обеспечению независимости судебной системы.



"Депутаты Европарламента просят Совет найти надлежащие решения для снижения этих рисков, а также призывают к реформам процесса принятия решений в Совете, чтобы положить конец злоупотреблению правом вето и шантажу", — говорится в сообщении.

