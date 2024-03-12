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Великобритания направляет военный корабль HMS Diamond в Красное море
12.03.2024 13:15 MIGnews.com

Великобритания направляет военный корабль HMS Diamond в Красное море

Великобритания направит свой военный корабль HMS Diamond в Красное море и Аденский залив, чтобы заменить HMS Richmond в защите коммерческого судоходства в регионе, заявило правительство во вторник, 12 марта.

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"Британия продолжает находиться в авангарде международного реагирования на опасные нападения хуситов на коммерческие суда, в результате которых погибли моряки", - говорится в заявлении министра обороны Гранта Шаппса.
 

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