



Великобритания направляет военный корабль HMS Diamond в Красное море

Великобритания направит свой военный корабль HMS Diamond в Красное море и Аденский залив, чтобы заменить HMS Richmond в защите коммерческого судоходства в регионе, заявило правительство во вторник, 12 марта.



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"Британия продолжает находиться в авангарде международного реагирования на опасные нападения хуситов на коммерческие суда, в результате которых погибли моряки", - говорится в заявлении министра обороны Гранта Шаппса.

