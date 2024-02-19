



Вдова Навального: меня не запугают, я продолжу дело мужа

Вдова Алексея Навального Юлия пообещала продолжить его дело и раскрыть личности всех причастных к гибели ее мужа.



Соответствующее заявление она сделала во время видеообращения.



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"На моем месте должен быть другой человек. Но этого человека убил Владимир Путин. Я буду продолжать дело Навального. Я буду продолжать бороться за нашу с вами страну", - сказала Юлия в обращении к россиянам.



Она сказала, что ничего не боится, потому призвала граждан РФ последовать ее примеру. Навальная подчеркнула, что не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего.



"Я призываю вас встать рядом со мной. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Я обращаюсь к вам словами Алексея, в которые очень верю: Не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать", - добавила она.



Юлия добавила, что команда Навального знает, из-за чего президент РФ Владимир Путин убил Алексея три дня назад. Она пообещала, что скоро информация об этом будет раскрыта. Будут обнародованы имена и фамилии всех причастных к убийству.

