



В Уругвае 330-килограммовую нацистскую скульптуру орла превратят в голубя мира

Уругвай переплавит бронзового орла, найденного на затонувшем немецком эсминце времен Второй мировой войны у своего побережья 13 лет назад, и превратит его в голубя мира. Об этом заявил в пятницу президент южноамериканской страны, пишет The Times of Israel.



Президент Уругвая Луис Лакалье Поу заявил журналистам в столице Монтевидео, что 350-килограммовый “символ насилия и войны” превратится в “символ мира и союза”.



Двухметровая птица с зажатой в когтях нацистской свастикой украшала корму линкора Admiral Graf Spee, участвовавшего в одной из первых морских стычек Второй мировой войны.



Капитан Ганс Лангсдорф затопил линкор — один из крупнейших кораблей Третьего рейха — 17 декабря 1939 года после битвы на Ривер-Плейт.



Скульптура была найдена в 2006 году после 10-летней охоты в Ривер Плейт у Монтевидео.



В 2019 году суд постановил, что скульптуру необходимо продать, при этом половина выручки пойдет правительству, а половина спасательной команде.



Разделение 50 на 50 было предусмотрено в соглашении, которое спасатели подписали с ВМС Уругвая в 2004 году. Позже охотники за сокровищами подали иск, заявив, что правительство нарушило эту сделку.



В прошлом году Верховный суд Уругвая постановил, что орел является собственностью государства.



Лакалье Поу сказал, что уругвайский художник Пабло Атчугарри был выбран для создания скульптуры голубя мира, который, как ожидается, будет завершен в ноябре.

