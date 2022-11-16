



В Украине ратифицировали меморандум о сотрудничестве с НАТО

В среду, 16 ноября, Верховная Рада одобрила законопроект о ратификации меморандума о сотрудничестве между правительством Украины и Организацией НАТО по связи и информации.



Полное название документа - Меморандум о договоренности между Правительством Украины и Организацией НАТО по связи и информации о сотрудничестве по вопросам консультаций, управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира".



В рамках меморандума, подписанного сторонами еще в январе 2022 года, НАТО будет углублять сотрудничество с Украиной в направлении модернизации информационных технологий и коммуникационных услуг.



Первое соответствующее соглашение было одобрено в 2015 году и с тех пор Организация НАТО постоянно поддерживала Украину в технологических вопросах, прежде всего через Трастовый фонд НАТО-Украина по вопросам командования, контроля, связи и компьютеров.



В рамках соглашения была разработана региональная программа безопасности воздушного пространства Украина-НАТО (RASP) для обеспечения раннего оповещения и координации угроз воздушному пространству. Система включает интегрированную систему IP-телефонии и предлагает операторам инструменты, которые помогают им взаимодействовать друг с другом, такие как чат, географические указатели и выделение трассы самолета.



Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что после завершения полномасштабной войны с РФ членство в НАТО останется для Украины большим приоритетом, чем вступление в ЕС.