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В США сказали, какую помощь отправили Израилю
11.10.2023 20:57 Алина Груднева

В США сказали, какую помощь отправили Израилю

В США подтвердили, что в рамках военной помощи Израилю были отправлены ракеты-перехватчики для "Железного купола".

Об этом сообщили в Белом доме.

Ранее стало известно, что первый борт с военной помощью уже прибыл в Израиль. Кроме того, группа американских сенаторов призвала передать Израилю две батареи для "Железного купола". Соответствующее письмо было направлено главе Пентагона Ллойду Остину.

"Как вам известно, в настоящее время армия США располагает двумя батареями "Железный купол", которые не были развернуты и не имеют оперативного применения на территории США, где они в настоящее время хранятся. Немедленная передача этих двух неиспользуемых батарей "Железного купола" Израилю обеспечит ощутимую, жизненно важную и постоянную поддержку нашему союзнику, который сталкивается с ракетными залпами, угрожающими пробить его оборону", - сказали сенаторы.

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