В США помиловали осужденных за хранение марихуаны
Американский лидер Джо Байден объявил о помиловании всех осужденных по федеральным законам за хранение марихуаны.
Согласно информации CNN, помилование будет касаться только тех, у кого обвинение в хранении марихуаны не сопровождалось другими.
Президент поручил генпрокурору Соединенных Штатов заняться разработкой процедуры выдачи свидетельств и помилования осужденных.
Кроме того, Байден призвал губернаторов штатов воспользоваться своим правом и помиловать множество людей, которые нарушили закон о хранении в штатах, где марихуана по-прежнему находится под запретом.