



В США помиловали осужденных за хранение марихуаны

Американский лидер Джо Байден объявил о помиловании всех осужденных по федеральным законам за хранение марихуаны.



Согласно информации CNN, помилование будет касаться только тех, у кого обвинение в хранении марихуаны не сопровождалось другими.



Президент поручил генпрокурору Соединенных Штатов заняться разработкой процедуры выдачи свидетельств и помилования осужденных.



Кроме того, Байден призвал губернаторов штатов воспользоваться своим правом и помиловать множество людей, которые нарушили закон о хранении в штатах, где марихуана по-прежнему находится под запретом.