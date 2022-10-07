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В США помиловали осужденных за хранение марихуаны
07.10.2022 18:48 Александр Юзовский

В США помиловали осужденных за хранение марихуаны

Американский лидер Джо Байден объявил о помиловании всех осужденных по федеральным законам за хранение марихуаны.

Согласно информации CNN, помилование будет касаться только тех, у кого обвинение в хранении марихуаны не сопровождалось другими.

Президент поручил генпрокурору Соединенных Штатов заняться разработкой процедуры выдачи свидетельств и помилования осужденных.

Кроме того, Байден призвал губернаторов штатов воспользоваться своим правом и помиловать множество людей, которые нарушили закон о хранении в штатах, где марихуана по-прежнему находится под запретом.

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