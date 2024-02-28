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В Швейцарии на голосовании бюллетени запихивают в рот Путину
28.02.2024 13:03 MIGnews.com

В Швейцарии на голосовании бюллетени запихивают в рот Путину

Весна близится, и повсеместно голосуют. Все хотят перемен, не только израильтяне. Так, например, в Швейцарии тоже были выборы. Мероприятие оказалось креативным.

Интерактивные боксы для голосования поставили на улицах. И каждый голосующий опускал свой конверт в рот Путину. Тот в ответ давился, тряс головой и пытался его выплюнуть.



 

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