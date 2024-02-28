В Швейцарии на голосовании бюллетени запихивают в рот Путину
Весна близится, и повсеместно голосуют. Все хотят перемен, не только израильтяне. Так, например, в Швейцарии тоже были выборы. Мероприятие оказалось креативным.
Интерактивные боксы для голосования поставили на улицах. И каждый голосующий опускал свой конверт в рот Путину. Тот в ответ давился, тряс головой и пытался его выплюнуть.
🇺🇦🇮🇱Урны для голосования в Швейцарии! pic.twitter.com/ckEIrxIhl0— Stella, просто Стелла! 🇩🇪🇺🇦🇮🇱 (@dekabrstrelets) February 27, 2024