



В Румынии стартовали военные учения НАТО Justice Eagle

В Румынии начались военные учения НАТО Justice Eagle вместе с союзниками из Франции, Нидерландов, Польши, Португалии и США. Об этом сообщает Минобороны Румынии.



"Около 700 румынских солдат многонациональной бригады "Юго-Восток" и союзники из Франции, Нидерландов, Польши, Португалии и Соединенных Штатов Америки, с более чем 80 единицами техники, участвуют в период с 12 по 23 сентября в совместных учениях Justice Eagle 22.II", - говорится в сообщении, передает Европейская правда.



Учения проходят в учебном боевом центре, расположенном в коммуне Смардане на востоке Румынии.



В Минобороны отметили, что целью учений НАТО является увеличение "оперативной совместимости и взаимного доверия между союзниками путем проведения учений с войсками в полевых условиях, а также тактических боевых стрельб".



Напомним, финские, норвежские и американские военные пилоты проводят совместные учения в Норвегии.