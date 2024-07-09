



В российских сводках не значится сгоревший НПЗ в Волгоградской области

Этой ночью украинские беспилотники атаковали Волгоградскую, Белгородскую, Ростовскую, Астраханскую и Курскую области.

В результате - минус НПЗ в Волгоградской области. Под удар также попала подстанция в Ростовской области и завод “Энергомаш” в Белгородской. Что интересно, что в российских сводках о сгоревшем в Волгоградской области НПЗ не упоминается.По данным МО РФ, сбиты 38 украинских БПЛА, из них 21 — над Ростовской областью, 7 над Курской, 5 над Астраханской, 3 над Белгородской, 2 над Воронежской областями. У россиян, как всегда, “все сбито”.