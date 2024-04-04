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В России запретили латинскую букву L
04.04.2024 23:30 MIGnews.com

В России запретили латинскую букву L

Латинская буква L с марта 2023 года запрещена в россии, так как считается символикой “Легиона “Свобода россии””, который суд признал террористической организацией. Это следует из решения Верховного суда о запрете деятельности “Легиона”.

“Для самоидентификации Легионом используется символика в виде латинской буквы “L” и бело-синий флаг, а также эмблема: на черном щите выделенный белым сжатый кулак и слова “СВОБОДА РОССИИ”, исполненные в белом и синем цветах”, – говорится в решении суда.

 

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