



В России запретили латинскую букву L

Латинская буква L с марта 2023 года запрещена в россии, так как считается символикой “Легиона “Свобода россии””, который суд признал террористической организацией. Это следует из решения Верховного суда о запрете деятельности “Легиона”.



“Для самоидентификации Легионом используется символика в виде латинской буквы “L” и бело-синий флаг, а также эмблема: на черном щите выделенный белым сжатый кулак и слова “СВОБОДА РОССИИ”, исполненные в белом и синем цветах”, – говорится в решении суда.



