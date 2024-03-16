



В РФ предложили жестче наказывать за попытку срыва "выборов"

В России предложили ужесточить наказание за попытки срыва "выборов" президента путем поджогов или другими "общеопасными способами".



Член комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Яна Лантратова пообещала, что соответствующий законопроект будет подан в ближайшее время.



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В частности, в ГД РФ предлагают наказывать за такие действия лишением свободы на срок до 8 лет.



"Нужно ужесточить наказания для тех, кто пытается помешать проведению выборов путем поджога или иным общеопасным способом. Более суровую ответственность должны нести и те, кто действует по заданию или в интересах иностранного государства, противостоящего РФ в период ведения боевых действий. В таких случаях необходимо установить высокие сроки лишения свободы — от пяти до восьми лет", - сказала Лантратова.