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В парламенте Косово вспыхнула массовая драка: видео
14.07.2023 16:35 Алина Груднева

В парламенте Косово вспыхнула массовая драка: видео

В парламенте Косово депутаты устроили потасовку во время напряженных дебатов.

Член оппозиции подошел к трибуне, где выступал премьер-министр Альбин Курти, и плеснул в него водой из бутылки.

Затем он повернулся к другому члену правительства и повторил процедуру. Буквально через несколько секунд вспыхнула массовая драка, к которой присоединились многие парламентарии.

Схватку удалось спустя время разнять правоохранителям. Курти же вывели из зала его телохранители.

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