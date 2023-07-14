



В парламенте Косово вспыхнула массовая драка: видео

В парламенте Косово депутаты устроили потасовку во время напряженных дебатов.



Член оппозиции подошел к трибуне, где выступал премьер-министр Альбин Курти, и плеснул в него водой из бутылки.



Затем он повернулся к другому члену правительства и повторил процедуру. Буквально через несколько секунд вспыхнула массовая драка, к которой присоединились многие парламентарии.



Схватку удалось спустя время разнять правоохранителям. Курти же вывели из зала его телохранители.