В парламенте Косово вспыхнула массовая драка: видео

В парламенте Косово депутаты устроили потасовку во время напряженных дебатов.



Член оппозиции подошел к трибуне, где выступал премьер-министр Альбин Курти, и плеснул в него водой из бутылки.



Затем он повернулся к другому члену правительства и повторил процедуру. Буквально через несколько секунд вспыхнула массовая драка, к которой присоединились многие парламентарии.



Схватку удалось спустя время разнять правоохранителям. Курти же вывели из зала его телохранители.

A brawl broke out in Kosovo's parliament as lawmakers hurled objects across the floor of the house and grappled with one another https://t.co/Tbblg4i1N2 pic.twitter.com/MEYC1Xybg8