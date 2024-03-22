Новости » Политика
В Офисе Зеленского прокомментировали теракт в "Крокус-Холле"
22.03.2024 21:29 Раиса Вовк

В Офисе Зеленского прокомментировали теракт в "Крокус-Холле"

Украина не причастна к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.



Как сообщал Mignews, вечером, 22 марта, в подмосковном торговом центре "Крокус Сити холл" произошел теракт, в результате которого погибли и ранены десятки человек, пришедших на концерт группы "Пикник". После стрельбы торговый центр загорелся, над ним были видны клубы черного дыма.

В сети активно постят видео нападения в Crocus City Hall. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы