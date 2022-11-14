



В Норвегии отложили решение о разработке самого северного месторождения нефти

В Норвегии отложили решение о разработке самого северного месторождения нефти...



Растущие затраты и определенные сложности в цепочках поставок поставили под вопрос планы разработки самого северного месторождения нефти в мире. Норвежская компания Equinor отложила инвестиционное решение по морскому нефтяному месторождению Wisting до конца 2026 года.



Это решение не совпало с планами правительства Норвегии получить больше рабочих мест в нефтегазовом секторе на севере страны. В свою очередь в Equinor заявили, что обновленная оценка инвестиций в Wisting выросла с ожидаемых 60-75 до 104 млрд крон.



Wisting стал бы четвертым месторождением углеводородов в норвежской Арктике. Норвегия уже имеет два месторождения газа и одно месторождение нефти в Арктическом регионе.