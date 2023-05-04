



В Кремле придумали новую версию "атаки" дронов

После того, как Россия обвинила Украину в якобы атаке "дронов" на Кремль, там придумали новую версию событий. Теперь в Москве решили положить ответственность за "удар" на США. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.



Он заявил, что попытки Киева и Вашингтона "откреститься" от причастности к "атаке" БПЛА на Кремль "смехотворны".



"Мы хорошо знаем, что решение о таких "терактах" принимается не в Киеве, а в Вашингтоне. Зачастую даже цели определяет не Киев, а Вашингтон. Не каждый раз Киеву дают право в выборе средств. В Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем", - сказал пресс-секретарь.



Пескову также задали вопрос, стоят ли, по мнению Кремля, за "атакой" дронов США. На что он ответил: "Безусловно. Такие решения - определение целей и средств - это все диктуется Киеву из Вашингтона".



Напомним, что 3 мая в РФ заявили, что Украина якобы пыталась атаковать Кремль с помощью беспилотников. Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина не совершала никаких "атак" на Кремль - страна использует оружие для защиты своей территории.