



В Краснодаре отменили концерт Ани Лорак, чтобы она не “пожертвовала гонорар ВСУ”

В Краснодаре отменили концерт украинской певицы Ани Лорак. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов в своем Telegram-канале, назвав отмену мероприятия “неизбежной”.

“Мы – жители против того, чтобы в нашем городе “устраивали шоу” люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас.

Ни один предприниматель, актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно СВО, не будут здесь зарабатывать. Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы”, – написал мэр.

“В Украине идет ВОЙНА! Война убийственная и разрушительная, каждый день гибнут мирные люди и что самое страшное – дети! Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев”, — написала Ани Лорак. Она призвала остановить “эту бессмысленную, никому не нужную войну”.

В марте певица высказалась против войны в своих соцсетях.