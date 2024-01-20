



В Италии официально разрешили "зиговать"

В Италии вновь сделали законным нацистское приветствие "зиг хайль".



По данным CNN, "зиговать" можно будет на митингах, если такие действия не будут нести угрозу для общественного порядка.



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"Решение кассационного суда устанавливает, что римское приветствие не является преступлением, если нет конкретной опасности реконструкции фашистской партии, как это предусмотрено статьей 5 Закона Шельба, или нет конкретных целей расовой дискриминации и насилия", — пояснил адвокат Доменико Ди Туллио.



Решение суда не все было встречено позитивно. Против такого приветствия выступили лидеры еврейской общины и некоторые оппозиционеры.

