В иранских БПЛА, проданных России, использованы израильские составляющие

Инфракрасные линзы израильского производства, наряду с более чем 200 другими компонентами из США, Европы и других союзных стран, были обнаружены в иранских беспилотниках, которые Россия использовала во время войны в Украине, сообщила The Wall Street Journal в среду.



Украинская Независимая антикоррупционная комиссия НАКО утверждает, что три четверти компонентов дронов были произведены в СШа, ссылаясь на сведения следователей, изучающих сбитые иранские беспилотники, в том числе Mohajer-6.



Из более чем 200 технических компонентов захваченного Mohajer-6 около половины были произведены в США, около трети – в Японии. В беспилотнике также были обнаружены детали немецкой компании Infineon Technologies AG и компании Microchip Technology Inc. из Аризоны.



Телескопическая инфракрасная линза высокого разрешения, используемая в Mohajer-6, внешне идентична модели, выпущенной израильской фирмой Ophir Optronics Solutions Ltd. Компания Ophiх уже заявила, что не продает детали в Иран и соблюдает санкции.



В отчете НАКО подчеркивается, что многие детали, обнаруженные в беспилотниках, не подлежат экспортному контролю и могут быть легко куплены в Интернете и отправлены через другие страны в Иран.