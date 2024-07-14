Новости » Политика
В Грузии нашли виноватых в покушении на Трампа
14.07.2024 13:40 Алина Груднева

В Грузии нашли виноватых в покушении на Трампа

В покушении на Дональда Трампа в штате Пенсильвании виновата "партия глобальной войны".

Такое заявление сделал грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Он пожелал бывшему президенту США скорейшего выздоровления после покушения.

"Партия глобальной войны не меняет методов. В XXI веке либеральный фашизм, радикализм, поляризация, ненависть и кровавые атаки на политиков стали обычным явлением в Америке и Европе", – заявил Кобахидзе.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы