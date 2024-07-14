В Грузии нашли виноватых в покушении на Трампа
В покушении на Дональда Трампа в штате Пенсильвании виновата "партия глобальной войны".
Такое заявление сделал грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Он пожелал бывшему президенту США скорейшего выздоровления после покушения.
"Партия глобальной войны не меняет методов. В XXI веке либеральный фашизм, радикализм, поляризация, ненависть и кровавые атаки на политиков стали обычным явлением в Америке и Европе", – заявил Кобахидзе.