



В Греции проходят парламентские выборы

В Греции в воскресенье проходит голосование на парламентских выборах, которые вряд ли определят явного победителя.



Об этом сообщает Reuters.



Хотя опросы общественного мнения показывают, что правящая консервативная партия "Новая демократия" лидирует, изменение избирательной системы страны означает, что она, скорее всего, не получит абсолютного большинства голосов.



Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени и должны закрыться в 19:00. Право голоса имеют чуть менее 10 миллионов греков.



"Новая демократия" во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом набирает 31-38%, за ней идет оппозиционная левая партия СИРИЗА, которая отстает на 4-7 пунктов. Социологи говорят, что для полной победы партии нужно набрать более 45%.



Кризис стоимости жизни занял центральное место в предвыборной кампании, и партии пытаются привлечь избирателей обещаниями повысить минимальную заработную плату и создать новые рабочие места. Рост цен глубоко повлиял на греков, уровень жизни которых резко упал во время десятилетнего долгового кризиса.



Безрезультатное голосование повлечет за собой многодневные консультации между политическими партиями, чтобы найти общий язык для совместного проживания в правительстве.



Если ни одна из партий не получит абсолютной победы, президент Греции Екатерина Сакелларопулу даст трем ведущим партиям трехдневный мандат на формирование правительства.



Если все они потерпят неудачу, Сакелларопулу назначит временное правительство, которое приведет страну к новым выборам примерно через месяц.



