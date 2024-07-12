



В Германии упрекнули Венгрию: уже нанесла вред в Совете ЕС

Венгрия с момента начала ее председательства в Совете Евросоюза уже нанесла много вреда.



По данным The Guardian, такое мнение выразил представитель министерства иностранных дел Германии.



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"Мы должны посмотреть, как будет продолжаться председательство Венгрии в Совете ЕС. Идет 12-й день, и это уже нанесло много вреда", - отметил дипломат.



Председательство Венгрии в Совете ЕС стартовало с 1 июля на полгода. Почти сразу же венгерский премьер Виктор Орбан отправился в Москву к Владимиру Путину. По словам источников, министры стран ЕС разрабатывают ответ стране на такие действия.