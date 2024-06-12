



В Германии представлен план по возобновлению призыва в армию

Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус представил план по возобновлению призыва в армию.



По данным Reuters, он объявил, что с 18 лет все мужчины обязаны заполнять анкету для их оценки к пригодности для военной службы.



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Женщинам такую анкету заполнять не обязательно. Пригодных и мотивированных служить немцев будут отправлять на полгода на базовую службу. Срок призыва можно будет продлять до 17 месяцев.



Целью плана является увеличение количества молодых людей, желающих пройти добровольную военную службу, до 15 тысяч в год. По словам Писториуса, конечной целью в перспективе является увеличение количества резервистов до 200 тысяч в год



"Мы должны быть в состоянии сдержать любое нападение", – пояснил министр.