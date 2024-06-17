



В Германии остались довольны Саммитом мира

В Германии правительство осталось довольно Саммитом мира, который состоялся 15 и 16 июня.



Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.



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По его словам, в Германии считают, что саммит стал первым важным шагом на пути к достижению справедливого мира в Украине.



Напомним, что в Саммите мира приняли участие 101 страна и международные организации.



По итогам мероприятия будет сформирован план, на основе обсужденных трех пунктов формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

