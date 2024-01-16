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В Финляндии не будет школ с русским языком
16.01.2024 05:30 MIGnews.com

В Финляндии не будет школ с русским языком

Три приграничные школы в Финляндии в городах Иматре, Йоэнсуу и Лаппеэнранта , где велось обучение на финском и на русском, закрываются.

Правление Фонда финско-русской “Школы Восточной Финляндии” направило родителям учеников информирующие письма. Об этом сообщают “Ведомости” со ссылкой на документ.

В письме от имени генерального директора сети школ Катри Анттилы говорится, что возможное закрытие ранее не обсуждалось и стало “полной неожиданностью и шоком” для правления. 

Среди названых причин — необходимость реформировать систему образования и экономить средства, отметил представитель администрации Лаппеэнранты. Другая причина — сокращение количества детей, а также падение популярности изучения русского языка в начальных классах. 

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