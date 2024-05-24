



В Еврокомиссии ответили премьеру Грузии, пожаловавшемуся на угрозы

Пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано прокомментировал слова премьера Грузии Ираклия Кобахидзе, будто один из еврокомиссаров пригрозил ему, что тот повторит судьбу словацкого коллеги Роберта Фицо, на которого было совершено покушение.



"ЕС - партнер и друг грузинского народа, который показал желание идти европейским путем. Вот почему грузинское правительство подало заявку на присоединение к ЕС. Заявка и процесс присоединения означают, что конкретные критерии необходимо выполнить. Закон об "иноагентах" не приближает Грузию к ЕС, поскольку дух этого закона не соответствует европейским принципам и ценностям", - подчеркнул Стано.



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По его словам, главы МИД Евросоюза будут обсуждать ситуацию с Грузией на фоне серьезного развития событий из-за скандального пророссийского закона.



"Они укажут, как мы будем двигаться дальше", - отметил он.