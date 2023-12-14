



В ЕС поддержали старт переговоров с Украиной о членстве: реакция Зеленского

На саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза все же приняли рекомендацию Еврокомиссии относительно старта переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.



Об этом 14 декабря сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в социальной сети Х.



"Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдовы", – сообщил он.



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По словам Мишеля, также Грузии был предоставлен статус кандидата. ЕС, помимо прочего, начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства.



"Явный сигнал надежды для их народов и для нашего континента", - резюмировал Мишель.



По словам источников "24 канала", Евросовет пригласил принять соответствующие переговорные рамки после того, как будут сделаны определенные шаги в рекомендациях комиссии от 8 ноября.



Напомним, что категорически против старта переговоров выступала Венгрия. Ее премьер Виктор Орбан также угрожал заблокировать всю помощь ЕС для Украины.



Президент Украины Владимир Зеленского отреагировал на решение лидеров стран ЕС относительно начала переговоров.



"Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, мотивирующая, вдохновляющая и укрепляющая", - сказал он.



По данным The Guardian, когда решался вопрос по вступлению Украины, Орбан покинул зал.

