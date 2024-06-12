



В ЕС не смогли договориться о новых санкциях против РФ

В Евросоюзе не смогли прийти к согласию относительно 14-го пакета антироссийских санкций.



Об этом сообщил журналист издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.



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"Страны-члены ЕС до сих пор не пришли к согласию относительно последнего пакета санкций против России. К удивлению, именно Германия, а не Венгрия является наибольшим препятствием на данный момент", - отметил Йозвяк.



Журналист отметил, что обсуждения относительно нового пакета санкций против России возобновятся 14 июня.