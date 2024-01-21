



В Британии создали спецподразделение для борьбы с РФ, Ираном и КНР

В Великобритании сформировали специальное подразделение полиции, которое будет отвечать за борьбу с Ираном, Россией и Китаем.



Об этом сообщает газета The Telegraph.



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По словам помощника главы лондонской полиции, такие меры приняты в связи с тем, что Соединенное Королевство сталивается с самой острой угрозой со времен холодной войны.



В Британии не исключают, что РФ, Иран и КНР попытаются вмешаться в предстоящие выборы.