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В Британии создали спецподразделение для борьбы с РФ, Ираном и КНР
21.01.2024 06:44 Алина Груднева

В Британии создали спецподразделение для борьбы с РФ, Ираном и КНР

В Великобритании сформировали специальное подразделение полиции, которое будет отвечать за борьбу с Ираном, Россией и Китаем.

Об этом сообщает газета The Telegraph.

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По словам помощника главы лондонской полиции, такие меры приняты в связи с тем, что Соединенное Королевство сталивается с самой острой угрозой со времен холодной войны. 

В Британии не исключают, что РФ, Иран и КНР попытаются вмешаться в предстоящие выборы.

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