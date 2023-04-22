



В Британии объяснили отмену в РФ акции "Бессмертный полк"

Россия отменила ежегодную акцию "Бессмертный полк", чтобы не демонстрировать масштабы своих потерь в Украине.



Такое мнение выразили в британской разведке.



В России, сообщая об отмене акции, объяснили такой шаг "соображениями безопасности".



"На самом деле, власти, скорее всего, были обеспокоены тем, что участники шествия подчеркнули бы масштаб недавних российских потерь", – пояснили в Британии.



Уточняется, что это произошло после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин публично поставил под сомнение, есть ли в Украине "нацисты", с которыми россияне якобы борются на чужой земле.



"Власти продолжают попытки объединить российскую общественность вокруг поляризационных мифов о 1940-х годах", – отметили в разведке.