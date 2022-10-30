



В Бразилии проходит второй тур выборов президента

Сегодня в Бразилии проходит второй тур президентских выборов.



Как сообщает Associated Press, во втором туре происходит противостояние между действующим президентом Жаиром Болсонару и его политическим оппонентом бывшим президентом Луисом Инасиу Лула да Силвой.



Голосование определит, останется ли четвертая по величине демократия в мире прежним курсом ультраправой политики или вернет представителя "левых" на высший пост.



Ожидается, что более 120 миллионов бразильцев проголосуют на выборах. Поскольку голосование проводится в электронном виде, окончательный результат обычно становится известен в течение нескольких часов после закрытия избирательных участков во второй половине дня.



Как отмечается, большинство опросов общественного мнения отдавали предпочтение да Силве, которого называют "Лула".