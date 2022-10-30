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В Бразилии проходит второй тур выборов президента
30.10.2022 10:45 Ольга Белозерова

В Бразилии проходит второй тур выборов президента

Сегодня в Бразилии проходит второй тур президентских выборов.

Как сообщает Associated Press, во втором туре происходит противостояние между действующим президентом Жаиром Болсонару и его политическим оппонентом бывшим президентом Луисом Инасиу Лула да Силвой.

Голосование определит, останется ли четвертая по величине демократия в мире прежним курсом ультраправой политики или вернет представителя "левых" на высший пост. 

Ожидается, что более 120 миллионов бразильцев проголосуют на выборах. Поскольку голосование проводится в электронном виде, окончательный результат обычно становится известен в течение нескольких часов после закрытия избирательных участков во второй половине дня.

Как отмечается, большинство опросов общественного мнения отдавали предпочтение да Силве, которого называют "Лула".  

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