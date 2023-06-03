



В Белом Доме рассказали о позиции США по вступлению Украины в НАТО

Вашингтон пока что не акцентирует свое внимание на вступлении Украины в НАТО.



По словам пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер, в настоящее время США сконцентрированы на военной помощи, оказываемой стране для борьбы с Россией.



"Когда речь идет о НАТО, мы привержены политике открытых дверей. Любое решение принимается между 31 членом Альянса и страной, которая хочет вступить. Мы говорили об этом много раз. Ничего не поменялось", - пояснила она.



По словам Жан-Пьер, Вашингтон сосредоточен на том, что может сделать для поддержки усилий Украины в борьбе за свои демократию и свободу против агрессии со стороны РФ.



"И это то, что мы будем продолжать делать", – подчеркнула она.

