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В Белгороде ликвидирован офицер следственного комитета России
01.01.2024 12:38 MIGnews.com

В Белгороде ликвидирован офицер следственного комитета России

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что "хлопок" в Белгороде проредил ряды офицеров армии РФ.

Так, 30 декабря 2023 года, ликвидирован 27-летний российский старший лейтенант Михаил Конопицын.

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В ноябре 2023 года его отправили в Белгород работать в составе военного следственного отдела следственного комитета РФ.

До этого оккупант воевал против Украины как командир взвода.

Напомним, что в российской оккупационной армии из-за потерь на войне против Украины констатировали острый дефицит младших офицеров и приказали ускорить обучение лейтенантов.
 

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