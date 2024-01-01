



В Белгороде ликвидирован офицер следственного комитета России

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что "хлопок" в Белгороде проредил ряды офицеров армии РФ.



Так, 30 декабря 2023 года, ликвидирован 27-летний российский старший лейтенант Михаил Конопицын.



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В ноябре 2023 года его отправили в Белгород работать в составе военного следственного отдела следственного комитета РФ.



До этого оккупант воевал против Украины как командир взвода.



Напомним, что в российской оккупационной армии из-за потерь на войне против Украины констатировали острый дефицит младших офицеров и приказали ускорить обучение лейтенантов.

