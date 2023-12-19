



В Бельгии не исключают: РФ может открыть второй фронт в Европе

Российская Федерация лишь временно ослаблена войной в Украине, и есть большая вероятность того, что она откроет второй фронт в Европе.



Такое мнение высказал главнокомандующий армии Бельгии Мишель Гофман в интервью VRT.



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"Мы видим, что Россия перешла на военную экономику. Я думаю, что мы имеем право волноваться. Язык, который используют Кремль и президент Владимир Путин, всегда неоднозначен. Абсолютно не исключено, что когда-то в будущем они могут открыть второй фронт. Или на юге, или в Молдове, или в странах Балтии", - заявил главнокомандующий бельгийской армии Мишель Гофман, напомнив, что часть территории Молдовы (Приднестровье) уже давно оккупирована россиянами.



При этом адмирал выразил убеждение, что война в Украине, если и ослабила РФ, то очень временно.



"Россия в конце концов возродит свою военную машину и восстановит свои вооруженные силы", - сказал главнокомандующий Гофман.