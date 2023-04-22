



В Беларуси снова продлили военные учения

В Беларуси снова продлили беспрерывные военные учения. Тренировки длятся уже почти год.



Об этом сообщили "Беларускі Гаюн" в Telegram.



По информации мониторинговой группы, военные учения на полигонах на территории Беларуси продлили как минимум до 1 мая.



"Учения на белорусских полигонах непрерывно идут уже целый год с 29 апреля 2022. Общее число продлений составило 52 недели", - сказано в сообщении "Гаюн".



Сообщается, что несмотря на постоянные учения, белорусские войска, как и раньше, не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия боевого опыта.

