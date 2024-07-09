



В Астраханской области был атакован военный аэродром

Этой ночью в ряде областей РФ была, сказать по-новому, “ландшафтная”, взрывная ночь. Украинские дроны отработали по военному аэродрому, НПЗ и электроподстанции россиян.

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Локація: ахтубинск, т.зв. росія



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Кіберборошно pic.twitter.com/2U1EGwDDXU — Serg (@NHunter007) July 9, 2024

Как рассказал источник, это была совместная операция СБУ и ГУР.В частности, в результате атаки взрывы раздавались на военном аэродроме Ахтубинск в Астраханской области, на электроподстанции 500 в Ростовской области и на нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области.Так, во время атаки беспилотников на военный аэродром российские Телеграм-каналы писали о так называемой работе ЗРК "Панцирь" и серии сильных взрывов. Впоследствии эту информацию удалили. Источник отмечает, что это свидетельствует об успешной атаке, ведь обычно российские власти зачищают инфопространство при поражении важных военных объектов."СБУ вместе с ГУР и другими Силами обороны продолжит обеспечивать жаркие летние ночи на российских военных объектах, работающих на войну против Украины. Враг поплатится за все свои бесчеловечные преступления", - добавляет собеседник. Сообщает РБК Украина.