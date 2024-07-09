Новости » Политика
В Астраханской области был атакован военный аэродром
09.07.2024 14:23 MIGnews.com

В Астраханской области был атакован военный аэродром

Этой ночью в ряде областей РФ была, сказать по-новому, “ландшафтная”, взрывная ночь. Украинские дроны отработали по военному аэродрому, НПЗ и электроподстанции россиян.


Как рассказал источник, это была совместная операция СБУ и ГУР.

В частности, в результате атаки взрывы раздавались на военном аэродроме Ахтубинск в Астраханской области, на электроподстанции 500 в Ростовской области и на нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области.

Так, во время атаки беспилотников на военный аэродром российские Телеграм-каналы писали о так называемой работе ЗРК "Панцирь" и серии сильных взрывов. Впоследствии эту информацию удалили. Источник отмечает, что это свидетельствует об успешной атаке, ведь обычно российские власти зачищают инфопространство при поражении важных военных объектов.

"СБУ вместе с ГУР и другими Силами обороны продолжит обеспечивать жаркие летние ночи на российских военных объектах, работающих на войну против Украины. Враг поплатится за все свои бесчеловечные преступления", - добавляет собеседник. Сообщает РБК Украина.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы