



Украинские водители перекрыли внутренние дороги в Польше

Устали украинские дальнобойщики от козней Рафала Меклера и Ко. Уже который месяц польские водители блокируют границу Украины и Польши, пытаясь вернуть себе монополию на рынке перевозчиков. На днях даже фермеров польских пригнали - те красиво выставили тракторы на обочинах.



И вот уже неприятности стали появляться у водителей на выезде из Хелма в сторону Люблина и в Бжезно в сторону польско-украинской границы. Украинские водители перекрыли там пару дорог. На месте находится полиция, она организовала объезды по другим дорогам.



"Украинские водители самопроизвольно вышли на пешеходный переход и ходят по нему, блокируя проезд. Мы находимся на местах и ​​ведем с ними переговоры, чтобы положить конец протесту", – сообщила пресс-секретарь Главного управления муниципальной полиции в Хелме Ева Чиж.



Украинские перевозчики также блокируют дорогу в Бжезно, между Хелмом и Дорогуском. Время от времени водители из Украины, недовольные сложившейся ситуацией, выходят на пешеходный переход и ходят кругами.



Дальнобойщикам надоела многомесячная блокада пограничных переходов. Своими действиями они хотят привлечь внимание к проблеме.



В настоящее время около 1,6 тыс. грузовиков стоят в очереди длиной около 39 км и ждут выезда из Польши через границу с Украиной в Дорогуске. Время ожидания регистрации составляет около 100 часов, об этом сообщает Onet.

